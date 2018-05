Al via riprese II stagione “Tin Star” produzione Sky

Hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese della seconda stagione di “Tin Star”, la produzione originale Sky, creata da Rowan Joffe e prodotta da Kudos, con Tim Roth, Christina Hendricks, Genevieve ÒReilly e Abigail Lawrie. Tra i nuovi ingressi nel cast anche John Lynch (The Fall, Sliding Doors), Anamaria Marinca (The Missing, Mars) e Janessa Grant (The Handmaid's Tale). La prima stagione della serie crime ha ottenuto ottimi ascolti nel Regno Unito dove è stata la serie originale più vista nel 2017 su Sky Atlantic e anche in Italia è stato il migliore tra i titoli prodotti da Sky UK. La seconda stagione sarà in onda in esclusiva su Sky Atlantic in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda nel corso del 2019.



Alla fine della prima stagione, attualmente disponibile su Sky Box Sets, il capo della polizia Jim Worth (Tim Roth), sua moglie Angela (Genevieve ÒReilly) e la loro figlia Anna (Abigail Lawrie) escono devastati dal caos che Jim e il suo alter ego alcolizzato Jack Devlin pensavano di essersi lasciati alle spalle nel Regno Unito. E ora la seconda stagione riprende con il protagonista relegato nella remota natura delle Montagne Rocciose con la sua famiglia sconvolta e traumatizzata dagli eventi recenti.



Alla ricerca di un rifugio dai suoi genitori, Anna è accolta dai Nickel, una famiglia timorata di Dio formata dal pastore Johan (John Lynch), da sua moglie Sara (Anamaria Marinca) e dalla figlia Rosa (Janessa Grant) e nascosta con gli Ammoniti - una comunità religiosa vicino a Little Big Bear. Tuttavia, la pacifica famiglia della prateria nasconde dei segreti e non passa molto tempo prima che Anna sia costretta a cercare l'aiuto di suo padre, mentre emerge una minaccia più infernale. Se Jim vuole trovare un modo per salvare la sua famiglia, espiando i suoi peccati e liberandosi di Jack per sempre, deve formare una scomoda alleanza nella battaglia per il perdono.



«Siamo entusiasti di avere un'ulteriore opportunità di approfondire i personaggi con cui ci siamo divertiti così tanto nella prima serie - hanno dichiarato il creatore di Tin Star, Rowan Joffe, e il produttore esecutivo Alison Jackson - La seconda serie di Tin Star ci permette di sviluppare il mondo di Little Big Bear, ma offre anche al pubblico uno scorcio su un'altra intrigante comunità e ci fornisce una famiglia stranamente inquietante per il nostro eroe Jim Worth. Siamo entusiasti che John, Annamaria e Janessa si siano uniti al nostro meraviglioso cast».



Sky Tin Star è prodotta da Kudos, produttori anche di Broadchurch, Humans and Gunpowder e da parte del gruppo The Endemol Shine. I produttori esecutivi sono Alison Jackson, Diederick Santer, Rowan Joffe e Anna Ferguson per Sky. Entrambe le stagioni di Tin Star sono state commissionate da Anne Marsh, Head of Drama, per Sky e da Zai Bennett direttore dei programmi Sky entertainment UK & Ireland, e sono distribuite a livello internazionale da Endemol Shine International e Sky Vision.

