Alberto Mezzetti verso l'Isola dei Famosi: «Gli orizzonti sono per chi li sa guardare»

di Ida Di Grazia

Alberto Mezzetti, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello ci ha preso gusto con i reality e ora punta all'Isola dei Famosi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il Tarzan di Viterbo parla del suo futuro e del perchè è stato premiato dal televoto.







​“Ora magari mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi - ha dichiarato alla rivista - Gli orizzonti sono per chi li sa guardare. La fama può arrivare in un giorno. Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa. Quello che succede nella Casa è realtà, ciò che avviene nella vita di tutti i giorni”.

