Alessia Marcuzzi: «Le critiche all'Isola? L'importante è stato sentire il calore della gente»

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi ha avuto un grandi protagonista, il canna gate, e questo la conduttrice Alessia Marcuzzi lo sa bene. Con i naufraghi schierati sul via del reality, Eva Henger infatti ha accusato in diretta Francesco Monte di aver utilizzato marijuana e da allora, anche grazie a diverse trasmissione che hanno martellato sull’accaduto, si è parlato praticamente solo di quello.







La Marcuzzi è tornata sul caso in un’intervista ad “Oggi” sottolineando che ormai “è acqua passata, ho messo un punto definitivo a quelle vicende”, ma facendo riferimento anche a chi ne ha approfittato per fare ascolti: “Ciò che posso dirle - ha confidato alla rivista - è che certi attacchi non mi hanno né stupito né ferito. Conosco il mondo e sapevo perfettamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no”.







Alcune colleghe le sono state vicine (“Mi hanno trasmesso grande forza e fatto sentire la loro vicinanza”), ma a darle forza sono state le persone incontrate in strada, molto diverse da quelle critiche che popolano il web: “L’esperienza più bella è stata quella confrontarmi con l’amore della gente, di quelle donne comuni che mi incontravano per strada infondendomi tanto coraggio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA