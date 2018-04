Isola, Alessia Marcuzzi parla del canna-gate: «Gli attacchi personali mi hanno fatto male»

Alla vigilia dell’attesa finale de ‘L’Isola dei Famosi’ (lunedì 16 aprile, in prime-time su Canale 5), Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione del reality un po’ movimentata, partendo dal famigerato ‘canna-gate’. La conduttrice racconta: «Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l’argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma. Si parlava talmente tanto di questa cosa che mi dispiaceva non poter dare spazio alle storie e alle emozioni dei concorrenti. Sembrava di stare sotto processo in continuazione».



«Io – prosegue - sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove». E poi confessa commossa: «Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ho le spalle forti, ci sono stati momenti più difficili perché riguardano la mia famiglia. Ci sta parlare del programma, magari prendermi un po’ in giro, ma quando un giorno mia figlia mi ha detto ‘mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona’ ci sono stata male. Quella è stata l’unica cosa che mi ha fatto decidere di spegnere la televisione. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programm»”.



A proposito dello scontro avvenuto in studio con Eva Henger, la grande accusatrice del ‘canna-gate’, Alessia confida: «Ho ‘sbroccato’. E’ stato un gesto impulsivo. In quel momento Eva mi stava dicendo che di questa cosa ne parlavamo solo noi e che gli altri non ne parlavano e mi ha fatto perdere la testa, perché erano delle falsità. Credo sia umano, ogni tanto succede». E a Silvia Toffanin, che le chiede se si sia pentita dei toni usati, risponde: “Sul momento sì perché non mi piace reagire così. Poi mi sono detta ci sta, sono vera… mi sono liberata!”. Dopo tutta questa tempesta, Alessia si sente più forte e afferma: “Mi sento molto più forte. Ho visto tante cose che mi hanno dato fastidio. Ci sono stati sguardi, cose che non ho capito, a volte mi sono sentita anche un po’ presa in giro e questo mi ha fortificato moltissimo. Mi ha reso, cosa che non sono mai stata, più fredda, anche meno chiacchierona. Sono orgogliosa di essere riuscita a difendere sempre questo programma, di cercare di riportarlo a quello che è realmente, senza mai buttarmi giù”. Infine, su chi vorrebbe sbarcasse su di un’ipotetica “Isola” targata 2019, la conduttrice risponde: “Tra i tanti, Cristina D’Avena”.

