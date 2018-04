Alessia Marcuzzi "nervosa" costretta al silenzio: «Gli ex naufraghi ospiti in tv dicono di tutto...»

MILANO – L’Isola dei Famosi si sta avvicinando alla conclusione e non si può dire che quest’anno siano mancate le polemiche.







Tutto è iniziato infatti con le rivelazioni di Eva Henger sul canna gate, poi ripreso e portato avanti da diverse trasmissioni del gruppo Mediaset. Tanta pressione sembra non sia piaciuta alla conduttrice, Alessia Marcuzzi, costretta al silenzio, al contrario degli ex concorrenti liberi di parlare (e spesso di smentirsi) sui diversi canali tv: “Colazione all'Hotel Principe di Savoia a Milano per Alessia Marcuzzi – svela “Novella2000 - e la sua famiglia allargata: la conduttrice ha un figlio, Tommaso, nato dalla relazione con l'ex calciatore e ora allenatore della Lazio Simone Inzaghi, e una figlia, Mia, avuta da Francesco Facchinetti.







Si è sposata nel dicembre 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. La Marcuzzi durante il pasto parlava di quanto sia difficile condurre l'Isola dei famosi dove non può parlare di niente mentre gli ex naufraghi, ospiti negli altri programmi tv, possono dire tutto”.

