Sky, da domani un canale speciale: “Cinema Alien” fino al 20 maggio

Da domani a domenica 20 maggio Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Alien HD, un canale interamente dedicato alla iconica saga di fantascienza con la prima tv di “Alien: Covenant”, la quadrilogia del franchise, Alien, “Aliens - Scontro finale”, “Alien - la clonazione”, i due spin - off crossover “Alien vs predator” e “Alien vs predator 2”, e i recenti prequel “Prometheus e Alien: covenant”.



Tutti i film sono disponibili anche su Sky On Demand all’interno della collezione Alien. Da non perdere, lunedì 14 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Uno HD, la prima visione di “Alien: Covenant”, il film diretto nel 2017 da Ridley Scott con Michael Fassbender, Katherine Waterston e Billy Crudup. L’astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni verso un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un’avaria l’equipaggio però è costretto a interrompere il sonno criogenico e a rifugiarsi su un pianeta sconosciuto che nasconde pericolose insidie. Ma la storia di questo noto franchise era iniziata con Alien (disponibile anche in versione Director’s Cut), la pellicola diretta nel 1979 sempre da Ridley Scott e vincitrice nel 1980 di un premio Oscar© per i migliori effetti speciali di Hans Ruedi Giger e Carlo Rambaldi, vede nei panni del tenente Ellen Ripley: Sigourney Weaver. Una specie aliena, identificata come xenomorfa, è costituita da feroci predatori intelligenti che si riproducono come parassiti nei corpi degli esseri viventi, provocandone la morte.

