All Or Nothing: Manchester City: docuserie sulla storica imprese

Prime immagini della docuserie Prime Original dedicata ai campioni della Premier League, in arrivo nel 2018.

All Or Nothing: Manchester City è il documentario di Amazon Prime Video che mostrerà ai fan i dietro le quinte e una panoramica sullo storico club nella stagione da record che lo ha portato a vincere la Premier League.



Questa nuova serie porterà gli spettatori in un viaggio unico alla scoperta della stagione 2017-18 del Manchester City: dai campi e dalle palestre di allenamento della City Football Academy, alle interviste con i manager, alle riunioni del consiglio e ai momenti inaspettati della stagione.La serie mostrerà interviste, discorsi da spogliatoio con il leggendario coach Pep Guardiola e la vita settimana per settimana dei calciatori, offrendo ai tifosi una visione da vicino delle star del Manchester City: da Kevin de Bruyne a Sergio Aguero, da Gabriel Jesus a Benjamin Mendy e molti altri. All Or Nothing: Manchester City sarà presto disponibile su Amazon Prime Video.Questo show è realizzato con l’eccellenza creativa delle altre premiate serie comprese nel brand ombrello All or Nothing tra cui la docuserie The Arizona Cardinals, the Los Angeles Rams e la serie in arrivo All Blacks New Zealand Rugby (1 giugno 2018) che forniscono una visione senza precedenti dell’intera stagione della squadra, raccontando i protagonisti con uno stile visivo coinvolgente.La serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel corso del 2018 e i clienti Prime potranno guardarla tramite l’app di Prime Video per TV. La serie sarà resa disponibile a livello globale su Amazon Prime Video in più di 200 paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA