Amici17, sexy ballo di Belen con Maradona:â€‹ «Per me lui è come il Papa»

di Ida Di Grazia

Ospite a sorpresa del serale di Amici 17 Belen. La splendida e sensuale modella argentina con un mini dress azzurro balla insieme ai professionisti del programma e poi invita Maradona a ballare la Cumbia con lui. I due argentini sono molto affiatati e Belen al termine dell'esibizione ha ringraziato El Pibe : "Maradona per me è come il papa. Sono argentina, lui è il campione del mondo. Per noi sei il re. Ti ringraziamo a vita"

La passione di Belen per Maradona va oltre le radici comuni, nel 2010 in occasione dei Mondiali di calcio la Rodriguez disse:«Se l’Argentina vince i Mondiali mi faccio un ta­tuaggio con la faccia di Maradona ma non dico dove».

Il mondiale fu vinto dalla Spagna, quindi niente tatuaggio, ma l'ammirazione è rimasta immutata.



Il nostro palco è diventato super CA-LIEN-TE con il ballo tra Belén e Maradona! Hai capito questi argentini? 😉 #Amici17 pic.twitter.com/FT1YwngvzY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 21 aprile 2018

