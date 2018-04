Amici17, il "giudice" Maradona super ospite: «Mi sembra di essere a Napoli»

di Ida Di Grazia

Diego Armando Maradona è l'ospite speciale della terza puntata di Amici in onda su canale 5. Maria De Filippi fa il suo ingresso con il campione, standing ovation per lui da parte della commissione e dei professori.

"Mi sembra di essere a Napoli", dice Diego che questa sera ballerà con Belen Rodriguez.

A guardare questo ballerino speciale c'è Heather Parisi: negli anni ottanta hanno avuto una storia d'amore tenuta segreta per diverso tempo.







