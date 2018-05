Amici 17, Rudy Zerbi vuole eliminare Emma o Carmen, ma i prof di ballo rimandano la decisione

di Ida Di Grazia

Irama vince per la terza volta il serale di Amici di Maria De Filippi, ma prima di capire chi lo raggiugerà la settimana prossima Rudy Zerbi lancia un proposta choc: "Emma e Carmen sono due artiste sovrapponibili, dopo una sfida incrociata sceglieremo chi tenere”.



Entrambe le cantanti sono sorprese, la stessa Maria De Filippi cerca di capire qual è lo scopo. Sui social già si parla di boicottaccio per proteggere Biondo, il pupillo di Zerbi.

Il testa a testa tra le due è davvero irresistibile, sia Carme che Emma cantano quattro canzoni a testa - tra inediti e cavalli di battaglia - al termine la commissione dei professori è chiamata a votare un solo nome. Ermal Meta si dissocia: "non si può parlare di talenti simili, le loro voci sono uniche e non sovrapponibili". Ad essere più indecisi sono i maestri di danza: “Non siamo pronti a prendere una decisione simile”, Celentano e Peparini chiedono più tempo per farlo.

Maria acconsente, decisione rimandata. Per il momento superano la quinta puntata Einar, Lauren e Biondo.







