Amici 17, Irama vince la finalissima, Carmen al secondo posto

Irama e Carmen in piedi davanti al wall, carte, emozione alle stelle fino al verdetto: la diciassettesima edizione di Amici viene vinta da Irama con il 63% dei voti.



00.16

Televoto chiuso. Rientrano anche Einar e Lauren per la consegna degli altri premi. Si parte con il "Premio Vodafone della critica" del valore di 50 mila euro in gettoni d'oro va a Lauren. Borsa di studio ECampus per un corso di laurea triennale a Carmen. Premio "Radio 105" va a Irama "Artista completo coraggioso che ha saputo inventarsi". A lui 20 mila euro in gettoni d'oro. Einar a bocca asciutta. Pubblicità



00.10

Maria de Filippi legge il discorso del Primo Ministro canadese Justin Trudeau ai laureati della University of Ottawa: "Dovete concedervi il tempo per capire cosa vi appassiona, per fare errori. Il vostro successo non sarà definito da ciò che avrete preso dal mondo, ma da ciò che avrete dato. Siete la generazione più formata mai esistita. Sono certo che i momenti di apatia non derivano dal disinteresse verso il mondo, ma dalla frustrazione e dal sentimento di impotenza. Avete le capacità e la determinazione necessaria per risolvere ogni problema che si porrà di fronte a voi e a noi. Gli ostacoli saranno grandi, ma non avranno la meglio su una generazione così ambiziosa, brillante e preparata come la vostra. Possiamo far succedere cose importanti. Partite alla scoperta di questo mondo, abbiate fiducia nelle vostre capacità e rendetelo migliore di come lo avete ereditato dai vostri genitori".



00.04

Irama "Voglio solo te", ultimo pezzo per Carmen con "Quando finisce un amore".



23.59

"Chiamami ancora amore" è il brano scelto da Irama. Carmen risponde con "Let it be", grande potenza vocale, questa sera si sta davvero giocando il tutto per tutto.



23.56

Carmen canta "tra le mani". Carte: resta in testa Irama.



23.49

Irama canta "Sally". Pubblicità



23.39

Duetto con ospite, Irama canta "Monster" con Elisa. "la paura non mi abbandona mai, ma spero di averla per sempre" dice Irama ai giornalisti. Carmen risponde con "I know where I've been".



23.35

Si torna alla gara. Carmen canta "Caruso". Giro di giornalisti che si complimentano per il suo percorso.



23.25

Maria de Filippi manda un video divertente sui professori e sulla commissione.



23.22

Splendida Carmen con If ain't got you di Alicia Keys. Brano che ha portato anche la Amoroso : "Molto meglio lei" si complimenta. Irama canta "Un giorno in più". Irama torna in testa.



23.14

Si torna alla gara con Irama che canta il suo singolo "nera", tormentone dell'estate. Pubblicità.



23.00

Geppi Cucciari intervista Maria de Filippi: "Al liceo ero una pippa, copiavo. Poi però mi sono laureata in 4 anni con 110 e lode" dice Maria. Tra una battuta e l'altra Geppi riesce a strappare una confidenza alla padrona di casa che si commuove: "Mia mamma è stata una figura molto importante nella mia vita, non c'è giorno, in cui non ci pensi ... comunque sei str**za a farmi dire queste cose! ".



22.59

Tra Carmen ed Einair la sfida viene vinta da Carmen con il 51%. Einar ringrazia tutti: "Otto mesi fa facevo l'operaio, so di non essere pronto come gli altri, tutto quello che è arrivato è oro. Sono alle stelle".



22.53Carmen canta "La voce del silenzio", perfettamente nelle sue corde. Altro inedito per Einar "chiama e poi dimentica". Chiuso il televoto.22.44Maria mostra le carte, è in testa Carmen. Tocca ad Einar che canta "Giudizi universali". Primo giro di domande dei giornalisti per lui.22.37L'inedito, ormai edito con cui Carmen si è presentata ad Amici è "La Complicità". Pubblicità.22.34Accompagnata da un coro di bambini e un illusionista Carmen canta "Stand by me". Ottima performance. "Notte d'agosto" è il singolo del disco di Einar, scelto dalla Sony, ma stona abbastanza, forse ci sono problemi perchè sta sbagliando anche gli attacchi.22.27Tocca a Carmen che canta "Dedicato". Einar è accompagnato dal maestro Pino Perris. Einar ancora in testa.22.21Duetto con ospite. Carmen canta "Un amore così grande" con Emma. La versione è quella dei Negramaro scelta come inno per i Mondiali di Calcio 2014. Altro grande classico, Einar canta "Io che amo solo te". Carte: per ora è in vantaggio Einar.22.20Finalmente si torna alla gara. Einar sfida Carmen. Irama è in finalissima.22.00Entrano Pio e Amedeo, il duo di "Emigratis" che ironizza su Salvini e sull'accoglienza verso gli stranieri. Fingono una raccolta fondi per una Onlus che poi si rivelerà essere la loro, poi si rivolgono a Ermal Meta: "Ermal, fai qualcosa che tu sei arrivato dall'Albania e ti abbiamo aiutato", Meta sta al gioco e dona 20 euro "Dai Matteo - rivolgesi a Salvini - che questi ragazzi sono bravi, non rimandiamoli indietro". Una battuta che davvero poteva essere evitata... come quasi tutto il resto del loro intervento. Provano a mettere pace tra Simona Ventura e la Parisi, ma Heather non sta al gioco. "Maria hai baciato uno straniero, ora baci un italiano". I due comici stampano un bacio sulle labbra della padrona di casa.21.58Carte: Vince Einar, Lauren eliminata. Pubblico in piedi, compreso il corpo di ballo dei professionisti. "non era mai successo che entrasse il corpo di ballo a portare in trionfo il ballerino che usciva", dice Maria. "Sul palco ho realizzato tutti i miei sogni"; ringrazia Lauren.21.49A sorpresa Lauren che sogna Brodway canta, come le aveva suggerito qualche puntata fa Heather Parisi, il tema di Chicago "All That Jazz". Per Einar canzone d'autore "mi sono innamorato di te". Sentire le "urlatrici" che cantano Luigi Tenco è una bella sensazione, plauso ad Amici.21.45Altro duetto con ospite. Lauren balla mentre a cantare "Another Love" c'è Michele Bravi ex vincitore di X Factor, ora web star. Einar canta il suo inedito "Salutalo da parte mia", la sua performance migliore questa sera..21.36Duetto con ospite, Lauren balla con la rockstar mondiale del violoncello Hauser sulle note di “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”. Einar canta "Sognami" di Biagio Antonacci. Rivediamo le carte : in testa Lauren.21.32Einar canta con Alessandra Amoroso "Due Destini" dei Tiromancino. Amoroso splendida. Einar al momento è in testa nel televoto parziale.21.20Venti secondi di tempo, Einar sfida Lauren. Televoto aperto. "Godetevi questa finale", augura loro la de filippi. Parte Lauren, davvero pazzesca. Esplosione di effetti speciali sotto la direzione di Luca Tommassini, regia un po' incerta.21.25Entra Maria de Filippi: "Benvenuti e buonasera, ecco i quattro finalisti di Amici". Carmen in bianco, Einar in blu, Irama in total black, Lauren in rosso. I professori hanno stabilito a maggioranza che a inziare la finale sarà Einar.21.21Inizio pirotecnico con i fuochi d'artificio che esplodo fuori dagli studi della Titanus mentre un rvm mostra i quattro finalisti poco prima di entrare in studio. Il logo di Amici in versione oroIn studio ad accompagnare i finalisti - 3 cantanti e una ballerina - la rockstar mondiale del violoncello Hauser e i quattro big della musica italianaStasera la vittoria sarà decretata esclusivamente dal pubblico "sovrano". Sono quattro i premi in palio previsti durante la serata:1) Premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto dell’edizione di Amici;2) Premio della critica del valore di 50 mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane3) Premio Radio 105 pari ad un valore di 20 mila Euro in gettoni d’oro;4) eCampus con una borsa di studio del valore di 12 mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.

