Amici, Francesco Totti super ospite: racconterà l'impresa di Roma-Barcellona

Francesco Totti ancora una volta special guest di Amici. L'occasione è di quelle più liete: la bandiera giallorossa sarà infatti ospite in studio di Maria De Filippi per raccontare l'impresa dei suoi ex compagni di squadra in Roma-Barcellona.







Domani, sabato 14 aprile, secondo appuntamento in prima serata con il talent show Amici di Maria De Filippi.

Tredici allievi in gara: 7 per la squadra Blu - Carmen, Einar e Matteo (cantanti), e Daniele, Bryan, Lauren e Sephora (ballerini) - e 6 per quella Bianca - Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini). Sono tre gli organi giudicanti: la Commissione interna formata dai professori della scuola, il televoto e la Commissione esterna formata da sei grandi artisti dello Spettacolo.







Anche in questa puntata grandi ospiti musicali: si esibiscono accompagnati dai ragazzi in gara l’amatissimo Gianni Morandi e il rapper dei record Ghali.





