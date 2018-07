Rovazzi fa un'avance a Maria De Filippi: «Sarei credibile come giudice ad Amici»

di Ida Di Grazia

“Io giudice di The Voice o X Factor? Non ho ancora approcciato per bene la televisione, cantare non è il mio talento. Forse ad Amici sarei più credibile, ho diversi elementi oltre il canto”. Fabio Rovazzi si candida ufficialmente per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.



LEGGI ANCHE ----> Maria De Filippi sceglie Iva Zanicchi a Tu Si que Vales









In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il cantate, in questi giorni Impegnato nella promozione del singolo "Faccio quello che voglio", ha parlato anche della sua rottura con Fedez: “A volte le amicizie inciampano. A noi è successo perché abbiamo in mente idee differenti. Le mie velleità sono del tutto diverse dalle sue. Gli sarò per sempre grato per la spinta datami e spero un giorno le cose possano risanarsi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA