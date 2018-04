Amici, Heather Parisi contro Simona Ventura: «Il suo è "paraculismo". I prof? Cattivi e offensivi»

Heather Parisi contro Simona Ventura. La ballerina definisce senza mezzi termini "paraculismo" l'atteggiamento della conduttrice ora impegnata negli studi di Amici. Non solo: a Parisi non vanno giù i modi «aggressivi, cattivi e offensivi» che secondo lei avrebbero i professori nei confronti dei ragazzi del programma. «I commenti sull'aspetto fisico sono orribili, mai nessuno mi ha trattato così».



