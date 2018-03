Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa ad Amici: «Lo chiamavo "Ufficiale gentiluomo"»

Rita Dalla Chiesa ospite di "Amici di Maria De Filippi" "Io lo conosco da 35 anni e posso soltanto dirvi che voi siete giovani e avete tanti sogni e bisogno di affermarvi. Fabrizio ha cominciato a 17 anni in una radio privata, stava lì la notte ad ascoltare la musica insieme ai dj e la mattina andava a studiare. Aveva questo sogno ed è sempre stato una mosca bianca nel nostro mondo.





Io lo chiamavo "ufficiale gentiluomo" per la correttezza e il rispetto che aveva nel rapportarsi con gli altri. Ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale con qualche momento di caduta... ma non l'ho mai sentito parlare male di qualcuno.



“Non abbiate mai paura di essere buoni” Il ricordo di un uomo buono: Fabrizio Frizzi ❤ Grazie a @ritadallachiesa per questo prezioso intervento. #Amici17 pic.twitter.com/UKsjsvrity — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 31 marzo 2018

"Non abbiate mai paura di essere buoni, non dovete sgomitare, dovete cercare di aiutarvi perché questo è il segreto reale per avere successo nella vita... Qualcuno di voi riuscirà, qualcun altro troverà la propria strada altrove. Riprovateci e prima o poi con la correttezza si sfonda. Infine l'augurio in una puntata fondamentale e anticamera del serale.

