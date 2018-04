Amici perde una ballerina, Valentina a rischio uscita per infortunio

ROMA – Un nuovo ballerino sembra a rischio eliminazione ad “Amici”, programma condotto da Maria De Filippi. Valentina Verdecchi infatti, a causa di un infortunio durante la sua esibizione al secondo serale del talent, rischia di seguire le orme dei colleghi Filippo Di Crosta, Daniele Rommelli e Sephora Ferrillo. Sarà Maria De Filippi a comunicare a breve le decisione prese nei suoi confronti.











Durante il daytime la De Filippi ha chiamato Valentina per spiegarle che ha rimediato uno strappo, che necessita di giorni di riposo: “Non è una cosa grave, nulla di rotto. Però non è detto che tu possa ricominciare a ballare. (…) Sono cose che succedono. La vita dei ballerini è anche questa. C’è lo strappo di un muscolo. Hai bisogno di un tot di giorni di riposo. Se questi giorni vanno oltre la settimana, diventa un problema per la trasmissione”.La Verdecchi si è poi chiusa in bagno piangendo e accusando la professoressa di danza: “Sono le macumbe della Celentano”.

