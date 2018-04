Anac: «Preliminare di Fabio Fazio non è conforme a codice contratti», delibera trasmessa alla Corte dei Conti

La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, pubblicata oggi sul sito dell'Autorità. Nella delibera l'Anac ritiene «sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi, previsto dalla Rai, per la realizzazione del programma». Con queste motivazioni, come anticipato un paio di settimane fa dalla stampa, l'Autorità ha deciso di trasmettere la delibera alla Corte dei Conti.





L'Autorità sottolinea che «l'applicabilità dei principi del codice dei contratti consente di rilevare una prima duplice anomalia, di tipo squisitamente formale, nella attività svolta per la scelta del contraente». «In particolare - si legge nella delibera -, risulta con l'artista essere stato sottoscritto un contratto preliminare, istituto questo non previsto e non ammesso nel caso di contratti da stipularsi nel rispetto anche delle regole del Codice dei contratti, anche quando si tratti di contratti esclusi che comunque restano subordinati ai principi generali della contrattualistica pubblica.



In secondo luogo, circostanza ancora più anomala nella logica dei contratti pubblici, il contratto è stato sottoscritto da una persona fisica che ha assunto il ruolo di una sorta di garante, in qualità di socio di una persona giuridica che non era ancora nemmeno costituita al momento della stipula del preliminare». Secondo l'Autorità «si tratta di un contratto che altro non è che la formalizzazione di patti e condizioni negoziati precedentemente con diverso soggetto che ha assunto il ruolo di garante nei confronti di una persona giuridica non ancora esistente».



«Con riferimento al contratto definitivamente stipulato - prosegue l'Anac -, si è accertata la corretta verifica, da parte della Rai, del possesso dei requisiti in capo all'artista ed alla società l'Officina». Secondo l'autorità diretta da Raffaele Cantone, «qualche perplessità emerge anche dall'esame del contratto sotto il diverso e sostanziale profilo della valutazione della sua economicità».



«In base a quanto ad oggi accertato, sulla base dei dati di audience disponibili, dopo la programmazione di 10 delle 32 trasmissioni previste, escludendo la prima puntata dove gli obbiettivi di share sono stati raggiunti e superati, in tutte le altre puntate lo scostamento di share (ascolto effettivo rispetto a quello atteso) sembra essersi assestato su percentuali superiori al ...(omissis) %, con il rischio quindi di una possibile sovrastima dei ricavi ipotizzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA