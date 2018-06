Andreas Muller dimesso, ma la guarigione sarà lenta: «Mi sono dimenticato come si cammina»

Andreas Muller è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato qualche giorno fa dopo aver avuto forti dolori allo stomaco e febbre alta. In una storia su Instragram il ballerino ha spiegato: «Dimesso. Mi sono dimenticato come si cammina. Tutto bene per ora, terapia da fare e tornare per ulteriori eventuali controlli».







Andreas ha voluto condividere con i fan allarmati la lenta guarigione che prevederà altri controlli in futuro. L'ex allievo della scuola di Maria, oggi professionista nello stesso talent, ha scritto di essersi improvvisamente sentito male: «È iniziato tutto con la febbre alta e i dolori alla pancia. Non riuscivo a mangiare ed andavo in bagno ogni secondo. Così, visto che il tutto non passava, sono venuto al pronto soccorso a causa dei forti dolori. Mi hanno fatto prelievi e avevo le statistiche sbalzate, quindi hanno iniziato a farmi le flebo per provare in endovena a far entrare liquidi ed antibiotici. Ma si sta prolungando il tutto. Infatti anche oggi dovrò rimanere qui perché, anche se la febbre è scesa, e nonostante mi abbiano tenuto anche un giorno intero con solo acqua e senza cibo, continuo a scaricare anche i liquidi dalle flebo».







