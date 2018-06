Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D'Alessio: «Il tempo dirà cosa succederà»

Anna Tatangelo, dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, si confessa così nello studio di Mattino Cinque. «Dopo la fine della storia con Gigi ho vissuto un periodo molto duro, ma mio figlio Andrea e la musica sono riusciti a darmi la forza per andare avanti».







Ospite di Federica Panicucci, la cantante ciociara ha spiegato: «Con Gigi restano l'affetto e la stima, il tempo dirà cosa succederà. Ho fatto sempre tutto con amore e non rimpiango nulla». Dall'unione con il cantante napoletano è nato il figlio Andrea, che oggi ha nove anni: «Cerco di insegnargli il rispetto e la gratitudine, perché ha cose che tanti bambini non hanno e non possono avere. Lui mi riempie l'anima, ogni cosa che faccio e ogni aspetto della mia vita sono collegati a lui. Di tutto ciò che ho fatto, lui è il mio capolavoro e non potrei essere più orgogliosa. In futuro mi vedo ancora mamma, se Dio lo vorrà».



Anna Tatangelo ha poi parlato anche dell'esperienza a Celebrity Masterchef: «Un percorso bellissimo a livello culinario e personale. Gli chef sono riusciti a tirare fuori il lato più sensibile e timido che finora era riservato solo a chi mi conosce perfettamente».





