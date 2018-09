Antonio Ricci: «Baglioni? Querela mai arrivata. Io non lo odio, mi fa schifo»

È una polemica senza fine quella fra Antonio Ricci e Claudio Baglioni. Oggi, a margine della presentazione della nuova edizione di "Striscia la Notizia", il nuovo capitolo di questa lunga telenovela. Ricci ha dichiarato: «Quella querela non mi è mai arrivata e ci sono rimasto male». Il riferimento è alla presunta querela che Baglioni avrebbe presentato nei confronti dello storico autore di Striscia, all'indomani delle velenose accuse di quest'ultimo dopo il Festival di Sanremo.



«Baglioni ha i suoi sostenitori che mi vogliono morto - ha aggiunto - ma anche tanti non estimatori che quando mi vedono mi abbracciano, soprattutto uomini». Antonio Ricci non abbassa il tiro, anzi, rincara la dose: «Voglio ripetere che io sono nato in un periodo in cui da ragazzi eravamo tozzi e cattivi, e arriva questo che canta "accoccolati". Nessuno contesta l'abilità di Baglioni, ma se devo parlare di una canzone dell'abbandono ne trovo 100 meglio: io non lo odio, mi fa schifo».





