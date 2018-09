Arriva la nuova serie Elite su Netflix, ci saranno anche star di “Casa di carta”

Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che si conclude con un omicidio da risolvere in un collegio esclusivo. Un racconto di crescita personale, relazioni, lotte tra classi sociali diverse, amore, incontri occasionali, party ad alto tasso alcolico e stupefacenti.



Elite è la nuova serie in 8 episodi che sarà disponibile dal 5 ottobre sul colosso Netflix in tutti i paesi in cui la piattaforma streaming è attiva, con un cast formato in parte da alcune star del cult "La casa di carta". Nel teen drama ritroveremo infatti due dei rapinatori che hanno fatto irruzione nella Zecca dello Stato: Jaime Lorente e Miguel Herran, rispettivamente Denver e Rio. Oltre ai due ex assaltatori, anche Maria Pedrazao, che ne La casa di carta ha invece vestito i panni dell'ostaggio Alison Parker. Al loro fianco gli attori Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crmenes), Arn Piper (15 Years and One Day), Ester Expsito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Prncipe), lvaro Rico (Velvet Collection) & Omar Ayuso (al suo debutto). Nel cast inoltre Danna Paola (Dare to Dream), attrice e cantante molto popolare in Messico.



Elite è la seconda serie originale Netflix spagnola, diretta da Ramn Salazar (Sunday's Illness, Three Steps Above Heaven) e Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida, Party Town), scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Daro Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). La serie (vietata ai minori di 14 anni) ci porta tra i corridoi di Las Encinas, la scuola più prestigiosa ed esclusiva della Spagna dove studia la maggior parte dei figli dell'élite iberica. In seguito al crollo di una scuola pubblica della zona, a Las Encinas arrivano tre ragazzi figli di operai. Lo scontro tra le due distinte classi sociali sfocia ben presto in tragedia, per la precisione in un omicidio. Nel primo trailer pubblicato sui canali ufficiali Netflix si vede una festa affollatissima in un locale con alcuni studenti in divisa, altre ragazze dai tacchi vertiginosi molto disinibite, la musica al alto volume, poi una piscina con il corpo di una ragazza che galleggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA