Ascolti, Ballando con Al Bano e Romina batte Amici di Maria De Filippi. Serata Rai

Rai1 vince la sfida del sabato sera con Maria De Filippi ed il suo Amici battuto. Milly Carlucci fa un exploit, quindi nella quinta puntata del programma grazie soprattutto alla presenza di Al Bano e Romina Power ballerini d'eccezione. Ballando ha ottenuto con la prima parte «Ballando...tutti in pista» 4 milioni 509mila spettatori e uno share di 19.5, mentre «Ballando con le stelle» ha fatto registrare un netto di 4 milioni 325mila ascoltatori, con il 23.1 di share e risultando il più visto del sabato sera. Al secondo posto il debutto in prime time della nuova stagione di Amici che su Canale 5 ha avuto in media 3 milioni 996 mila spettatori (20.77%).







Nel complesso le reti Rai vincono la prima serata con 9 milioni 99mila spettatori, share del 39.36% (Mediaset 33.7%, La7 2.82%), la seconda serata con 5 milioni 54mila spettatori, share del 37.23% (Mediaset 35.39%, La7 2.02%) e l'intera giornata con 3 milioni 747mila spettatori, share del 35.92% per cento (Mediaset 32.18%, La7 2.54%). Nell'access prime time su Canale 5 'Striscia la notizia' è stata seguita da 3.954.000 mila spettatori (17.55%). In prime time bene su Rai3 lo speciale di «Ulisse» dedicato al mondo dei Promessi Sposi, condotto da Alberto Angela, che ha totalizzato 1 milione 905 mila spettatori e l'8.6 di share. Seguono su Rai2 gli episodi in prima visione di «NCIS Los Angeles» e «NCIS New Orleans» che hanno ottenuto rispettivamente 1 milione 346mila spettatori con uno share del 5.6 e 1 milione 164mila e il 5.1 di share; su Italia 1 il film Dragon Trainer 2 con 1.147.000 (4.96%); su Retequattro Dalla vostra parte anche di sabato con 794 mila spettatori (3.56%). Su La7 L'ispettore Barnaby , Omicidi su Misura, è stato seguito da 383 mila spettatori (1.65%). Nel preserale di Rai1 L'eredità arriva a 3 milioni 972mila spettatori con il 23.2 di share, mentre Canale 5 segnala nella fascia pomeridiana Verissimo con 2.159.000 (18.87%). L'ufficio stampa Rai segnala: su Rai1 la trasmissione «Uno Mattina in Famiglia» che fa registrare un netto di 1 milione e 627mila spettatori, con il 24.8 di share; la puntata di «Tv Talk», in onda nel pomeriggio su Rai3, ha ottenuto 1 milione e 234mila spettatori, con uno share del 9.3; sempre sulla stessa rete il programma condotto da Massimo Gramellini «Le parole della settimana» è stato visto da 1 milione 477mila spettatori, share del 6.5. Bene l'informazione Rai con il Tg1 delle 20, che ha raggiunto 4 milioni 841mila spettatori e uno share del 24.2, mentre il Tg2 delle 13 è stato visto da 2 milioni 351mila spettatori con il 15.1 di share. Il Tg3 delle 19 ha ottenuto 1 milione 474mila spettatori, arrivando al 9.5 di share, a seguire la Tgr ha fatto registrare 1 milione 841mila spettatori, con il 10.5. Su Canale5 3 milioni 760 mila spettatori per il Tg5 delle 20.

