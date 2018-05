Ballando contro Amici, ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera

di Salvatore Maria Ferrarelli

E' stato un sabato sera caldo per la contesa di ascolti fra Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Amicì di Maria De Filippi. Il programma di Rai1 ha avuto nella la prima parte, ''Ballando...tutti in pista'', 4 milioni 214mila spettatori con uno share del 18,5%, mentre nella seconda parte ha raggiunto 3 milioni 841mila spettatori con il 20,5% di share. Il talent show di Canale 5 ha raggiunto 3 milioni 809mila spettatori con il 20,9% di share.



Su Rai2 gli episodi di Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans hanno raccolto rispettivamente 1 milione 277mila spettatori (share 5,4%) e 1 milione 31mila spettatori (share 4,5%).

Bene Rai3 con 'Ulisse - il piacere della scopertà: il programma di Alberto Angela ha totalizzato un ascolto di 1 milione 826mila spettatori e uno share dell'8,4% con la puntata sui segreti della capitale d'Italia.

Nel preserale su Rai1 ancora vincente “L'Eredità”, con 3 milioni 956mila spettatori e il 23,8 di share.

Sempre su Rai2, in evidenza è il Giro d'Italia: la seconda tappa è stata seguita da 1 milione 308mila spettatori (share 9,3%), saliti a 1 milione 609mila (share 12,7%) all'arrivo. 'Processo alla tappa' ha ottenuto 1 milione 5mila spettatori con uno share dell'8,8%.

Le reti Rai vincono sia nella prima serata, con 8 milioni 639mila spettatori e uno share del 37,9%, sia sull'intera giornata con 3 milioni 815mila spettatori e uno share del 36,1%. Mediaset risulta prima nella seconda serata con 5 milioni 42mila spettatori e il 36,94% di share.

