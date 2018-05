Ballando con le Stelle, tutto pronto per la finale: Gina Lollobrigida ballerina per una notte

Dopo la pausa di sabato scorso per fare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest, arriva sabato prossimo su Rai1 la finalissima di “Ballando con le Stelle 2018”, che vedrà sfidarsi all'ultimo passo di danza le sei coppie rimaste in gara. Tutti i concorrenti che scenderanno in pista il 19 maggio hanno raggiunto un livello di preparazione molto alto e la sfida per la vittoria sarà davvero agguerrita. Superospite della serata e “ballerina per una notte” sarà Gina Lollobrigida, indimenticabile icona del cinema italiano e internazionale degli anni '50 e '60. La Lollo dovrà imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata in studio dal direttore Sandro Mayer. E il punteggio ottenuto dall'attrice sarà molto utile a una delle coppie in gara, perché la aiuterà a migliorare la posizione nella classifica finale.



Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, arriverà ad annunciare il vincitore di questa edizione, fra le più seguite dal pubblico di Rai1. A sfidarsi per l'ambito trofeo saranno le coppie formate da Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Anche per la finale le coppie verranno messe alla prova su diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà sempre l'inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Ma l'ultima parola spetterà al pubblico che seguirà da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, le coppie eliminate. Le performance di concorrenti e ballerini saranno accompagnate dalla musica live della Big Band guidata da Paolo Belli. E anche a bordo pista non mancheranno importanti presenze: insieme a Sandro Mayer ci sarà infatti, la nota criminologa, Roberta Bruzzone. Mentre sul palco tutti pronti a scatenarsi con Robozao e la sua «Robozao dance».

