Ballando con le Stelle, Lollobrigida ballerina per una notte. Niente coppia Cecchi Gori-Rusic

di Ida Di Grazia

Dopo il grande successo delle coppie Al Bano e Romina e Ivana Trump e Rossano Rubicondi, per la finalissima di "Ballando con le stelle" di sabato, Milly Carlucci aveva puntato su Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, ma a quanto pare è saltato tutto. La Ballerina per una notte sarà comunque un nome di tutto rispetto: Gina Lollobrigida.





Una vera icona del cinema italiano e internazionale, colei che, secondo Humphrey Bogart, “fa sembrare Marilyn Monroe simile a Shirley Temple”(Time 1954). Per Gina Lollobrigida è giunto il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”, dove affronterà un vero e proprio “tour de force” per imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà destinato a una delle coppie in gara.



Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione, fra le più seguite dal pubblico di Rai1. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più alto. I riflettori saranno tutti puntati sulla pista da ballo più amata della TV per conoscere il nome della coppia regina di questa edizione. Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando, queste le coppie in gara per la finale.





