Ballando con le Stelle, Gabriel Garko nasconde il volto: la Carlucci svela il mistero

Gabriel Garko è stato ospite il ballerino per una notte della puntata di ieri di Ballando con le Stelle, ma ai telespettatori non è sfuggito che l'attore ha nascosto per tutto il tempo il volto. Nessuna inquadratura di primo piano, un mistero poi svelato da Milly Carlucci.



«Hai rischiato di darmi buca perché non sta ancora bene e invece alla fine sei venuto», ha raccontato la Carlucci svelando il mistero del volto coperto e spiegando perché durante la chiacchierata e la performance Garko non ha mai porto la guancia. L'attore si è sottoposto a un'operazione e ha ancora la faccia gonfia.



Dopo 12 anni di corteggiamento, con noi Gabriel Garko. Il nostro bellissimo ballerino per una notte si esibirà in un tango caliente #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/LiJZJaq6Gd — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 aprile 2018

Quanti cuoricini ❤️ per la strepitosa esibizione di Gabriel Garko #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/s8QtsO9ouD — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 aprile 2018

Sulla pista si è esibito in un tango incredibile e sensuale che ha convinto tutti i giurati. A palette alzate erano tutti dieci, manon gli ha risparmiato una battutina: «Sei più bravo come ballerino che come attore». «Almeno non mi hai detto di darmi all'ippica», la replica. Poi l'invito a partecipare alla prossima edizione e la gaffe: «Vuoi dire che dovrei ballare invece di fare l'attore? Io da piccolo dovevo fare il ballerino, ma mi avevano dato una bambina brutta e cicciona!». Gelo in studio.

