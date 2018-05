Obama e Michelle sbarcano su Netflix, c'è l'accordo per film e serie tv

Barack Obama e la moglie Michelle sbarcano su Netflix. L'ex presidente e consorte hanno raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per la produzione di film e serie tv. Gli Obama produrranno contenuti per Netflix tramite la Higher Ground Productions. «Io e Michelle siamo contenti della partnership con Netflix. Ci auguriamo di poter coltivare talenti e voci creative, in grado di ispirare e promuovere una maggiore empatia e comprensione fra le persone» afferma l'ex presidente americano.



President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 maggio 2018



«Io e Barack abbiamo sempre creduto nel poter del raccontare le storie per ispirare, per far pensare in modo diverso, per aiutare ad aprire i cuori e le menti. Il servizio di Netflix è quello adatto per il tipo di storie che vogliamo condividere» afferma l'ex First lady Michelle Obama. «Barack e Michelle Obama sono fra le figure più rispettate e riconosciute a livello mondiale e sono posizionati in modo unico per poter scoprire e mettere l'accento su storie di persone che fanno la differenza nelle loro comunità» mette in evidenza Ted Sarandos, il responsabile dei contenuti di Netflix. «Siamo molto orgogliosi che abbiano scelto Netflix» aggiunge.

