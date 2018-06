Barbara D'Urso è ancora la Dottoressa Giò: 20 anni dopo il ritorno sul set

di Simone Pierini

Barbara D'Urso dal grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice del Grande Fratello e di Pomeriggio 5 ha deciso di tornare a fare l'attrice e sarà sui canali Mediaset per la nuova stagione dopo l'estate.









E sarà un gran ritorno, a 20 anni anni di distanza. La D'Urso tornerà a vestire i panni della Dottoressa Giò che tanto successo riscosse negli Anni 90. Un sequel che dovrebbe essere articolato in quattro episodi che saranno girati durante l'estate 2018 per poi andare in onda con l'arrivo dell'autunno.



La ritroveremo quindi alle prese con il ruolo della dottoressa Giorgia Basile che come nel passato sarà impegnata in casi clinici e storie parallele ad esse. Oltre alla Dottoressa Giò è previsto il ritorno di Rosy Abate interpretato da Giulia Michelini e L'Isola di Pietro di Gianni Morandi.

