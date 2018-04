Barbara D'Urso fa il miracolo: il trash al Gf vince e gli ascolti fanno boom

di Veronica Cursi

Barbara D'Urso fa il miracolo: la seconda puntata del Grande Fratello fa il 21% di share contro il colosso Montalbano (che continua comunque a stravincere). Un risultato che al Gf non si vedeva da 8 anni. E Mediaset, che ha fortemente voluto il ritorno della regina Barbara alla guida del programma, gongola.



Il trash stravince. A riprova che il Grande Fratello è una di quelle cose che la gente guarda senza confessarlo. D'altronde Barbara con i suoi «ragazziiiii» si è portata dietro tutto il pubblico dei suoi programmi, che non è poca cosa.



A guardare ieri sera le avventure dei bonazzi della D'Urso, dei figli e fidanzati di, degli emigrati da altri Grandi Fratelli, infatti, sembrava di essere nel salotto di Pomeriggio cinque o di Domenica Live. Ma non era una replica. Quello era - o almeno doveva esseere - un prodotto «originale». Certo, «con delle contaminazioni», aveva premesso SuperBarbara in conferenza stampa.E aivoglia a contaminazioni. Gli ingredienti per un riassunto serale del nulla televisivo c'erano tutti: la bella showgirl arrivata da un altro talent che litigava con l'ex belloccio, il concorrente omofobo, il fidanzato voglioso dell'onorevole, la figlia del cantante famoso disconosciuta dal papà che piange, e giù lacrime. E pensare che quando alla D'Urso venne chiesto: «Ma il Grande Fratello non sarà un po' trash?». Lei rispose: «Vorrà dire che dal 2000 va in onda in tutto il mondo un programma trash. E che il trash piace tanto». L'ha detto lei.

