Barbara D'Urso casalinga disperata. E Striscia la Notizia lancia la sfida

di Ida Di Grazia

Il 3 settembre torna su canale 5 Pomeriggio 5. Ad annunciarlo ufficialmente è il promo del contenitore pomeridiano che vede la padrona di casa Barbara D'Urso in versione "casaliga disperata". Un'occasione troppo ghiotta per Striscia la Notizia che ha deciso di lanciare un contest: "Chi saprà fingersi massaia indaffarata meglio di @barbaracarmelitadurso? Aiutaci a scegliere i migliori!".









La D'Urso si destreggia tra piatti da lavare e 'caffeucci' da bere in compagnia di gente comune, perchè come svela nel promo: «Da dieci anni sono una di voi». E così anche gli inviati di Striscia da Jimmy Ghione a Luca Abete si sono prestati a imitiare le pose le faccine di Barbara. L'iniziativa ha divertito molto la conduttrice dell'ultimo Grande Fratello che ha voluto condividere sul suo profilo instagram alcuni scatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA