Barbara D'Urso: «Selvaggia Lucarelli? Sfrutta il Gf per andare in tv a parlare»

L'ultimo servizio di Domenica Live mostra tutti i comportamenti sbagliati dei reality puniti con la squalifica. Partendo dalle vecchie edizioni del Grande Fratello, passando per La Fattoria, l'Isola dei famosi, fino al Grande Fratello Vip. In diverse edizioni ci sono stati episodi sgradevoli, deprecabili che sono costati la squalifica a tutti e per alcuni anche procedimenti penali.







Bestemmie, lancio di oggetti, liti, atti di vandalismo, forme di violenza inammissibili che certo non giustifcano gli atti di bullismo e sessismo di questa edizione del Grande Fratello. A dirlo è la conduttrice, Barbara D'Urso che parla apertamente di Favoloso, dicendo che però dopo che si è stati puniti, se si chiede scusa, non è giusto accanirsi.



La frecciatina arriva dritta a Selvaggia Lucarelli che, proprio ieri sera, si è mostrata in diretta a Ballando con le stelle con una maglia in cui polemizza sugli sponsor che hanno abbandonato il Gf per la condotta dei concorrenti. L'opinionista ha poi annunciato che proseguirà la sua battaglia legale contro Luigi perché si capisca: «che non puà passarla liscia». La D'Urso a tal riguardo parla apertamente: «Sarebbe il caso di voltare pagina e non di sfruttare questa cosa per andare in televisione».

