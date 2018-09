Barbara D'Urso: «Mai liti con Maria De Filippi, ridiamo di chi vuole metterci contro»

di Emiliana Costa

Barbara D'Urso e Maria De Filippi ai ferri corti? È da tempo che si rincorrono rumors su una presunta lite tra le signore della tv, ma finora non era dato sapere motivi e cause dell'ipotetica rottura. Barbara è spesso bersaglio del gossip, sia per quanto riguarda la sua vita privata (piuttosto misteriosa), sia per quanto riguarda il rapporto con i colleghi del piccolo schermo. Ma questa volta la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe voluto mettere i puntini sulle i e avrebbe spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa è successo davvero con Maria.



«Maria e io siamo in ottimi rapporti, ci sentiamo spesso e ridiamo sulle cose che qualcuno inventa per provare a metterci contro», queste sarebbero le parole di Barbara. Insomma, i volti storici di Canale 5 non sarebbero affatto ai ferri corti. Anzi. In passato si era parlato anche di una lite con Paolo Bonolis, ma il quel caso la conduttrice di Domenica Live avrebbe smentito il rumor andando ospite ad "Avanti un altro".



Intanto, Barbara è tornata in tv con Pomeriggio 5 e questa settimana ricomincia Domenica Live. Secondo quanto avrebbe raccontato non ci sarebbe assolutamente competizione con i suoi colleghi di rete. Tutto rosa e fiori dunque? Staremo a vedere.



