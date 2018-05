Angelo Sanzio e Baye Dame, sesso nella casa? Ecco tutta la verità

di Ida Di Grazia

Angelo Sanzio ha confessato ai suoi compagni di aver fatto sesso con un ex inquilino della casa durante la festa Hawaiana organizzata nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello. IlMessaggero.it



Senza mai fare nomi, il Ken italiano ha usato un linguaggio molto colorito "ho mangiato una stecca di liquirizia" cosa che ha fatto subito pensare a Baye Dame.







Concorrenti increduli e divertiti allo stesso tempo, hanno chiesto i dettagli e Angelo non si è risparmiato raccontando che è successo tutto lontano da occhi indiscreti durante la permanenza a Lido Carmelita. In molti pensano ad uno scherzo da parte del ragazzo di Civitavecchia, ma Baye Dame non ci sta e su Instagram smentisce tutto, postando ironicamente una foto nelle sue Instagram Stories dove si vedono delle liquirizie e la scritta: ''Ho visto un elefante volare. Ditemi che credete anche a questo''.





