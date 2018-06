Belen furiosa per la battuta hot a Balalaika: ecco cos'è successo

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Balalaika, il programma Mediaset dedicato ai Mondiali 2018. In studio Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Quest'ultima, durante la serata, sarebbe stata sottoposta a un fuoco di fila di battute hot. E alcune l'avrebbero mandata su tutte le furie.



Savino avrebbe cominciato dando in diretta il presunto numero di cellulare di Belen. Ma sarebbe stato il Mago Forest a "prenderla di mira". Prima con una battuta sulla storia del permesso di soggiorno della sorella Cecilia: «Allora siamo d’accordo, il permesso di soggiorno di tua sorella è scaduto e mi dai 3.600 euro al mese per sposarla». E poi con una gag con il "Facial Fitness", un attrezzo che si mette in bocca per allenare i muscoli facciali. Ed è a questo punto che Belen sarebbe sbottata.









«Che apertura di bocca hai?» le avrebbe chiesto il Mago Forest. La showgirl argentina non l'avrebbe presa bene. E mentre afferrava il curioso aggeggio, lo avrebbe mandato a quel paese con la mano. Belen furiosa dunque? Staremo a vedere.





Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Giu 13, 2018 at 11:29 PDT

