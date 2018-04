Belen e Laura Torrisi a "Uomini e Donne" per sostenere il corteggiatore di Tina Cipollari

di Ida di grazia

Sorpresa speciale a Uomini e Donne, Belén Rodriguez e Laura Torrisi hanno voluto mandare un in bocca al lupo a Miriano, uno dei corteggiatori di Tina Cipollari.

Nella puntata andata in onda oggi pomeriggo su Canale 5 Maria De Filippi ha mostrato ad pubblico molto divertito due video speciali dedicati ad uno dei corteggiatori più simpatici di questa edizione: Miriano.



Il Primo è di Laura Torrisi, l'ex compagna di Pieraccioni sorridente ha detto:"“Questo video messaggio è il mio grande in bocca al lupo. Mi raccomando, sorprendila come solo tu sai fare”. Il secondo è di Belen che si mostra con una farfalla colorata dipinta in viso: “Scusate, ma sto facendo questo video dopo la festa di mio figlio”,poi prosegue:

“Miriano, in bocca al lupo. Corteggiare una donna dalla grande personalità come Tina non è facile. Magari qualche giorno arriverò lì in studio e ti darò qualche consiglio. Per ora in bocca al lupo e mi raccomando… stupiscila!”



Mariano, nelle puntate precedente, aveva detto ad un'incredula Tina di conoscere personalmente le due showgirl, al rientro in studio Tina si è dovuta ricredere.

