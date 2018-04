Bianca Atzei volta pagina e canta "Non esisti solo tu". Ma la dedica non è per Max Biaggi

Bianca Atzei volta pagina e dopo la rottura con Max Biaggi guarda avanti. Complice l'esperienza dell'Isola dei Famosi dove ha sfiorato la vittoria, la cantante si esibita durante la finale cantando in studio "Ora esisti solo tu", la canzone che aveva portato a Sanremo e che aveva scritto per l'ex. Ma a sorpresa la dedica non è a lui ma: «a tutti coloro che non smettono di credere nell'amore». Appalusi.



