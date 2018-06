Giovanni Ciacci e la foto con la nuova conduttrice di Detto fatto: «Benvenuta Bianca Guaccero»

di Emiliana Costa

Il giorno della verità è arrivato. È da poco iniziata la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, ma Giovanni Ciacci, alias Gio Gio, il capo tutor di Detto Fatto, non ha voluto attendere per far sapere al pubblico il nome della nuova conduttrice che sostituirà Caterina Balivo. E si tratta proprio di Bianca Guaccero.



«Oggi inizia una nuova avventura ... benvenuta Bianca Guaccero nella grande famiglia di Detto Fatto», cinguetta su Instagram il costumista più famoso della tv. E posta la prima foto con la nuova conduttrice del factual show di Rai2.







In pochi minuti è boom di like e sono tanti i fan che fanno i loro migliori auguri all'attrice. «In bocca al lupo Bianca», commentano. Sentirà un po' di nostalgia Caterina Balivo? Staremo a vedere.

