Bruno Barbieri, da Masterchef a 4 Hotel: «L'Italia? E' un albergo super lusso ma non sappiamo valorizzarla»

di Veronica Cursi

Bruno Barbieri, chef instancabile, 56 anni, dopo Masterchef è appena partito con una nuova avventura in un programma tutto suo: 4 Hotel, in onda su Sky Uno HD ogni martedì. Una gara tra albergatori di una stessa località dove gli hotel vengono giudicati per location, camere, servizi e prezzo. Presto arriverà anche a Roma. Com'è l'ospitalità in Italia? «Tutto sommato buona. Anche se non sono mancate le truffe, tipo camere vista mare dove il mare non c'era proprio». Per non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO