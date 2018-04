Eva Henger: "Io, bullizzata all'Isola. Da Alessia Marcuzzi scene imbarazzanti"

Isola Famosi e canna gate, ancora strascichi. Duro sfogo di Eva Henger in una lettera a “DiPiù”: «Alessia Marcuzzi? Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale, e io le sto subendo. Avete deciso di mettermi ai margini delle puntate de L’Isola dei Famosi. Non merito di essere emarginata. Non merito i vostri silenzi. Non merito le vostre critiche. E poi, credetemi, di essere trattata a pesci in faccia ho le palle piene».







Le reazioni della Marcuzzi a seguito delle denuncia di Eva non sono piaciute alla diretta interessata: “Vederti in trasmissione arrabbiata con me, con le vene dal collo in evidenza e con gli occhi fuori dalle orbite, è stata una delle scene più brutte e imbarazzanti cui abbia mai assistito, E dopo le tue urla, quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai urlato: “Ma guarda questa…”, aggiungendo una brutta parolaccia“.







Accuse anche a Mara Venier (“Hai scritto che ho la faccia come il culo, poi a telecamere spente in studio ti sei scusata. Perché non lo hai fatto a telecamere accese?”) e Daniele Bossari: “Sei stato sbugiardato e non ti sei degnato di chiedere scusa”.









© RIPRODUZIONE RISERVATA