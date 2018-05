Detto Fatto congelato, ecco quando Caterina Balivo tornerà in onda

Fan di Caterina Balivo in ansia per l'assenza in tv del programma Detto Fatto, che solitamente andava in onda nel primo pomeriggio Rai. In realtà, il programma è stato cancellato momentaneamente per trasmettere il Giro d'Italia di ciclismo. Per il momento la Balivo si sta godendo qualche giorno di pausa e di relax con i figli tra Milano e Napoli.



Per Detto Fatto è una pausa momentanea. La RAI ha già comunicato che, dopo la fine del Giro d’Italia, la trasmissione di Rai2 presentata da Caterina Balivo torna regolarmente in onda con puntate inedite. La data da tenere a mente è fissata per il prossimo lunedì 28 maggio 2018.

