Caterina Balivo lascia Detto Fatto in lacrime: «Non dimenticherò mai questo l'affetto»

Caterina Balivo in lacrime durante l'ultima puntata di Detto Fatto. La conduttrice televisiva, molto emozionata, ha chiuso la stagione del programma di successi di Rai 2 passando il testimone a Bianca Guaccero che presenterà da settembre la trasmissione. Caterina invece approderà su Rai 1 dove condurrà un programma in stile “Ellen Show”.



Un'ultima puntata partecipata, ma anche commovente per la conduttrice che si è sciolta in lacrime in chiusura. Il momento è stato immortalato anche sui social dove Caterina ha nuovamente ringraziato il suo pubblico: «L'affetto ricevuto in questi giorni e soprattutto in queste ultime ore mi ha colpita... siete davvero tantissimi! Grazie... non lo dimenticherò! E ora... si festeggia la fine di questa fantastica avventura!!! ».Commosso anche il suo fedele compagno di avventura Giovanni Ciacci, che restarà nel cast della trasmissione, ma che in una precedente intervista ha ammesso che l'addio di Caterina è stata una notizia che lo ha scosso profondamente.

