Caterina Balivo "trasloca" a Rai1, il nuovo programma in onda da settembre

di Emiliana Costa

Caterina Balivo pronta a "traslocare" su Rai1. La conduttrice, che appena 24 ore fa ha salutato tra le lacrime il suo storico programma Detto Fatto, sarebbe già pronta per iniziare la nuova avventura. E ci sarebbe anche già un titolo. Ecco l'indiscrezione...



Secondo il sito TvBlog , la trasmissione si chiamerebbe "Vieni da me", citazione del romantico brano delle Vibrazioni.









Il nuovo programma sarà liberamente ispirato al celebre “Ellen Show” americano, con tanti ospiti in studio e l'attualità declinata nelle sue tante sfumature. Staremo a vedere.



