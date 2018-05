Caterina Balivo torna su Rai1 con un nuovo programma. Cambiano anche Domenica In e La Vita in Diretta

di Simone Pierini

Caterina Balivo torna su Rai Uno. La conduttrice napoletana di Detto Fatto trasloca sul canale principale della tv nazionale a 8 anni di distanza dall'ultima sua apparizione con un nuovo programma.



Ad anticiparlo è il sito davidemaggio.it. Lo show, ideato su misura per lei, è prodotto da Magnolia e avrà spazio dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle 13,30 e anticiperà la soap opera Il Paradiso delle Signore. La Balivo intervisterà personaggi famosi e gente comune sulla scia del modello americano dell'Ellen Show.



Ma non è l'unica novità del palinsesto Rai che proporrà Tiberio Timperi nel ruolo di conduttore de La Vita in Diretta al fianco di Francesca Fialdini in sostituzione di Marco Liorni che, a quanto pare, pagherebbe gli scarsi ascolti di questa stagione.







Cambia anche Domenica In che verrà suddivisa in due parti. La prima, la principale con durata maggiore, vedrà Mara Venier al timone. La seconda sarà invece affidata a Cristina Parodi.

