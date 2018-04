Celebrity Masterchef, la finale: vince Anna Tatangelo "Per me è un nuovo inizio!"

di Ida Di Grazia

Anna Tatangelo è la vincitrice della seconda edizione di Celebrity Masterchef d'Italia in onda su Sky Uno. Oltre al titolo la cantate ha vinto 100mila euro che ha deciso di devolvere in beneficienza per metà alla Fondazione Doppia Difesa di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno e l'altra al Bambin Gesù di Roma.

Tra le lacrime Anna racconta la sua gioia: «Sono felicissima, è una vittoria che arriva in un periodo difficile. Questa vittoria per me è un nuovo inizio, ora riparto da me. Anna è tornata!».

La tatangelo ha battuto in un combattimento all'ultimo piatto Orietta Berti, mentre Davide Devenuto si è dovuto accontentare del terzo posto.



Sia Anna Tatangelo che Orietta Berti hanno messo in piedi un concerto, non tutti i brani erano ispirati, ma è stato comunque un concerto emozionante, entrambe hanno rischiato e sono state coraggiose. I giudici fanno i complimenti a tutte e due le Celebrities che hanno realizzato due “Menù degustazione” rischiosi. Ma, se per una Celebrity, il rischio è stato apprezzato, per l’altra è stato vincente. “Anna, sei la determinazione fatta persona, volevi arrivare in finale e ci sei arrivata, stasera sei riuscita a mettere nei tuoi piatti quel pizzico di follia che ti abbiamo richiesto - dicono i giudici durante la proclamazione - hai proposto degli accostamenti molto interessanti che all’inizio non ti saresti mai sognata da te, complimenti” .



