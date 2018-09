Fedez da Costanzo: «Io troppo cinico, Chiara è stata la mia medicina»

di Ida Di Grazia

Maurizio Costanzo incontra Fedez per una puntata speciale de "L'Intervista". In anticipo rispetto alla programmazione ordinaria, in esclusiva Tv lunedì, 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, il conduttore intervisterà il rapper che si racconta in tv per la prima volta dopo il matrimonio da sogno con Chiara Ferragni, evento che ha catalizzato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.







Nel talk one to one, ideato e condotto dal giornalista, mentre sui led scorrono i filmati che raccontano le vicende più significative della sua vita, un inedito Fedez svela i suoi sentimenti, i suoi affetti familiari e la sua brillante ascesa in campo artistico. «Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’è sempre stata un’urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c’è mai stata la ricerca della fama in sé... [...] il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male. Ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere».

«Parliamone - lo stuzzica Costanzo - cos’è che hai sempre odiato?» «Da piccolo - risponde Fedez - avevo delle convinzioni, degli ideali… inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato... appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali… venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente… però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po’ una contraddizione vivente».



I momenti in cui( il vero nome di Fedez) si è più emozionato è quando ha parlato di Chiara: «è come una medicina» e quando Costanzo gli ha mostrato le foto del figlio Leone.«Ti ho visto gli occhi lucidi quando è comparso Leone- commenta Costanzo - Sii contento di questo perché non credo ci sia gioia maggiore...» «E vabbè…è normale - risponde Fedez - Sono d’accordo».L'incontro traè nato grazie ad una canzone ironica scritta da lui che invece li ha fatti incontrare e innamorare: «Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune [...] penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva… per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, io sono una persona molto cinica… sono una persona poco spensierata... quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare [...] lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei».

