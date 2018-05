Clooney assieme all'ex Dr. House Laurie per "Comma 22", il set tra Roma e la Sardegna

Catch-22 è una serie ambientata in Italia durante la seconda guerra mondiale. George Clooney, regista e attore statunitense di Good Night and Good Luck, Oscar per Syriana (miglior attore non protagonista) e per Argo (miglior film di cui è stato produttore assieme a Grant Heslov) sarà il protagonista, il produttore esecutivo (con Heslov) ma anche il regista di una serie evento in sei parti il cui titolo fa riferimento a una regola dell’esercito secondo cui chi è pazzo può richiedere di essere esentato dalle missioni, ma non appena lo chiede, paradossalmente, dimostra la sua sanità mentale ed è quindi tenuto a rispondere a tutti i suoi doveri.



Il set è diviso tra la Sardegna e Roma. La pre-produzione è in corso in queste settimane a Cinecittà. Al fianco di Clooney, troviamo anche l’ex Dr. House Hugh Laurie nel ruolo del maggiore de Coverley, a capo della squadra di stanza nella base aerea di Pianosa, e l’ex coach di Friday Night Lights Kyle Chandler, che interpreterà il colonnello Cathcart, colui che manda fuori di testa Yossarian continuando a dargli nuove missioni.Coprodotta da Sky Italia insieme all’inglese Channel 4 Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures.Catch-22 verrà distribuita nel 2019 da Hulu; arriverà in Italia distribuita da Sky Atlantic. Le riprese cominceranno a breve, questo mese, proprio in Italia e si divideranno tra Roma e Sardegna. Probabile anche la presenza di attori italiani.Andrea Scrosati, executive vice president of programming di Sky Italia, si è detto particolarmente orgoglioso di partecipare a un progetto come Catch-22, soprattutto perché verrà girato quasi interamente in Italia. «Negli ultimi anni - ha dichiarato - il nostro Paese ha dimostrato pienamente il suo potenziale creativo e produttivo, anche a un livello internazionale» e Sky, come broadcaster, ha dato vita a serie «che sono state riconosciute e apprezzate» in tutto il mondo.George Clooney ha sottolineato: «È davvero emozionante poter lavorare con Sky Italia per portare Catch 22 sul piccolo schermo. È una partnership formidabile al servizio di un classico della letteratura».La serie, tratta dall’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 («un classico della letteratura», lo definisce Clooney) scritto da Joseph Heller (conosciuto da noi con il titolo di Comma 22), è ambientata in Italia durante la seconda guerra mondiale e racconta la storia del giovane soldato americano John Yossarian (Abbott), un bombardiere dell’aviazione. Il suo problema non sono i nemici, ma le numerose missioni che gli vengono affidate dal colonnello Cathcart (Chander) prima del congedo. Come cercare di evitarle? John si affida al cosiddetto Comma 22 che consente di non partecipare alle missioni a chi viene considerato pazzo. Nel momento in cui fa appello al comma dimostra però di essere sano di mente. Chi vorrebbe infatti continuare a volare in quelle condizioni se non un folle Catch 22 ha anche un pregio per i fan delle serie tv, rimettere in insieme due dei dei degli attori che hanno interpretato i medici più amati del piccolo schermo: il dottor Ross (Clooney) in E.R. Medici in prima linea e il dr House.

