A un anno dalla morte di Paolo Villaggio, domani su Sky Arte “La voce di Fantozzi”

A un anno dalla morte di Paolo Villaggio va in onda domani, martedì 3 luglio alle 22.10 in prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) “La voce di Fantozzi”, il film che rende omaggio al genio di Villaggio attraverso le testimonianze inedite dei più grandi protagonisti della scena italiana, oltre ai suoi compagni di strada nel suo lungo viaggio. Prodotto da Daniele Liburdi e Massimo Mescia per Volume, in collaborazione con Pepperpot, Piero e Paolo Villaggio, “La voce di Fantozzi” è un docufilm con la regia di Mario Sesti presentato alla 74ma edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Venezia Classici. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Daniele Liburdi, Massimo Mescia, Francesco Schietroma e lo stesso Mario Sesti.



Nel docufilm, oltre a contributi inediti di Paolo Villaggio, vengono intervistati Maura Villaggio, Diego Abatantuono, Bruno Altissimi, Renzo Arbore, Lino Banfi, Maurizio Battista, Roberto Benigni, Antonino Cannavacciuolo, Gianni Canova, Maurizio Costanzo, Domenico De Masi, Dario Fo con la sua ultima intervista, Anna Foglietta, Fiorello, Michele Mirabella, Neri Parenti, Andrea G.Pinketts, Christian Raimo, Emanuele Salce, Emilio Schroeder, Marco Travaglio, Enrico Vaime e Fabio Volo. La voce di Fantozzi inoltre include contributi straordinari di attori come Milena Vukotic (Pina Fantozzi), Plinio Fernando (Mariangela Fantozzi), Paolo Paoloni (Mega Direttore Galattico), Piero Villaggio (L'hooligan) e Clemente Ukmar (controfigura di Villaggio in tutti i film di Fantozzi) nei panni dei personaggi storici della saga fantozziana con dialoghi inediti scritti da Paolo Villaggio.





