Elisa Isoardi: «Antonella Clerici mio modello. Il cibo? Cucino sempre per Matteo»

Cambio di timone dolcissimo e pieno di complimenti tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, che eredita la trasmissione storica di Raiuno "La prova del cuoco". «Elisa è una professionista perfetta, non ha quasi bisogno dei miei consigli, sono sicura che la trasmissione resta in buone mani», ha detto oggi Antonella della collega, entrambe presenti al lancio dell'offerta Rai per l'autunno 2018 negli studi di produzione televisiva di viale Mecenate a Milano. «Antonella è una donna meravigliosa, è bello vedere che un pilastro della televisione si comporta come lei - ha sottolineato a sua volta Elisa - Vorrei fare la sua carriera».



La prova del cuoco dal 10 settembre passa quindi nelle mani della 35/enne ex modella che già lo aveva condotto nel 2008, quando Antonella aveva dovuto prendersi una pausa per la gravidanza. «È una grande sfida e se dovessi definirla con una parola direi discontinuità - dice Elisa - Antonella mi ha dato dei consigli ma il primo e più importante è stato 'fai di testa tuà, per me quindi sarà una grande festa della cucina». In onda dal 2000 'La prova del cuocò ha aperto la scia ai programmi della filiera gastronomica. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, anche la nuova edizione (che durerà un paio d'ore, una mezzoretta in più rispetto a quelle precedenti, dalle 11,40 alle 13,30) prevede contest culinari, rubriche specifiche, gare tra i fornelli. «Mi piace il cibo, mia nonna era una cuoca e mia mamma aveva un ristorante - afferma Isoardi - Mi piace provare tutte le cucine del mondo, così come mi piacciono tutte le culture».



«Se so cucinare? Lo faccio, gli altri mangiano e nessuno è mai morto avvelenato e sì, cucino anche per Matteo, è ovvio che se faccio da mangiare e lui c'è cucino anche per lui», continua Elisa, da alcuni anni compagna di Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'Interno e leader della Lega Nord. Un rapporto che pare vada benissimo, nonostante ogni tanto si vocifera di crisi. Ma dell'argomento la conduttrice televisiva, elegantissima oggi in pantaloni scuri e camicia verde come i suoi occhi, preferisce parlare il meno possibile. Al punto da eludere anche la domanda sul piatto preferito di Matteo. «Chiedetelo a lui», è stata la risposta.

