Emma e il tremendo scherzo delle Iene: faccia a faccia con un finto rapinatore Video

di Simone Pierini

Emma Marrone ospite e protagonista questa sera a Le Iene su Italia Uno. La cantante è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla trasmissione Mediaset ed è stata proprio lei a lanciarlo direttamente dallo studio dove sedeva al fianco di Nadia Toffa.







Emma si è trovata al centro di una vicenda di piccola criminalità, ovviamente tutta organizzata ad arte da Le Iene con attori che si sono prestati allo scherzo, nel centro di Roma. Di fronte a lei ha visto un uomo bianco vestito con la maglia della Lazio di Immobile prendere a colpi il vetro di un'auto parcheggiata. La cantante non è riuscito a far finta di nulla e si è immolata come paladina della giustizia.







Prima ha affrontato l'uomo a brutto muso, poi lo ha inseguito fino all'ingresso di un parco pubblico salvo fermarsi per non rischiare di subire qualche tipo di violenza. Poco dopo ha notato una donna, la proprietaria della vettura danneggiata, in lacrime che ammetteva di aver subito il furto della sua borsetta.







La vittima è stata anche aggredita dal fidanzato che l'ha incolpata di essersi fatta rubara la borsetta con al suo interno materiale dell'uomo. Emma ha così difeso la donna spintonando e allontanando il fidanzato. Lo scherzo si è poi materializzato su aspetti razziali quando un presunto testimone, un parcheggiatore abusivo, ha dichiarato di aver visto una persona di colore vestito con la maglia della Roma compiere il crimine.



A quel punto Emma non ha retto alla rabbia insultando il parcheggiatore e chiedendo a una agente della polizia municipale di intervenire. La vigilessa ha così aperto il computer mostrando le immagini della telecamere di sicurezza. Ecco la sorpresa. Il filmato, registrato ad arte in precedenza, dava torto alla cantante avvalorando la tesi del suo "antagonista". A quel punto sono spuntate Le Iene che hanno svelato lo scherzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA