Fabiana Britto, chi è la nuova sexy concorrente del Grande Fratello: «Vi mosterò un lato nascosto»

Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto. Fabiana ha conquistato gli italiani prima come VAR di “Quelli che il calcio”, poi come Playmate di una delle ultime copertine di Playboy Italia, successivamente come ospite di Pomeriggio 5 dove si è scontrata con Paola Caruso ed ora come inquilina della Casa più spiata d’Italia .



Da Quelli che il Calcio al Grande Fratello ecco chi è la sexy Fabiana Britto







La Britto, raggiunta telefonicamente qualche giorno fa da Alex Achille di Radiochat.it , primo in Italia ad intervistarla in tempi non sospetti, ha raccontato: “Si parla di un mio eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello ma non posso confermarvi nulla; se mi dovesse accadere di oltrepassare la soglia della “porta rossa”, sarebbe un ennesimo mio sogno che si realizza. Adoro Barbara D’Urso, ammiro il suo modo di condurre e la sua umanità, è una persona speciale! Fabiana ha poi aggiunto:” semmai dovessi abitare a Cinecittà, seguitemi e vi farò una bella sorpresa cercherò di far conoscere un lato di me che ancora non avete visto!”.



Ora è ufficiale Fabiana è dentro il loft di Cinecittà e già da subito sta facendo ballare tutti con il nuovo brano di Cristiano Malgioglio “Danzando” realizzato con il DJ Fernando Proce. Sarà questa la sorpresa della quale ci ha parlato?

